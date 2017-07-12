На пути к 4G: телеком-регулятор отправил в Кабмин проект постановления о цене лицензий

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), направила на рассмотрение правительства проект постановления о размерах платы за выдачу 4G-лицензий в диапазоне 1800 МГц, сообщила пресс-служба регулятора на официальном сайте.

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«Стартовая стоимость лицензии на использование 10 МГц (2*5 МГц) во всех регионах Украины предлагается определить на уровне 265 млн грн. Решение НКРСИ имеет абсолютную поддержку отрасли, о чем свидетельствует совместное обращение операторов телекоммуникаций «Киевстар», «МТС Украина» и «Лайфселл», которые сейчас являются пользователями радиочастотного ресурса в диапазоне 1800 МГц», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, комиссия считает, что до конца текущего года Украина имеет большие шансы провести открытые тендеры в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц на выдачу 4G-лицензий.

"Эти мероприятия создадут условия для преодоления технологического разрыва с европейскими странами и привлечения Украины к участию в проектах ЕС относительно технологий уже 5-го поколения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 4 июля утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц для внедрения связи четвертого поколения 4G с начальной стоимостью 6,3 млрд грн.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян предлагает при выдаче лицензий обязать мобильных операторов покрывать всю территорию Украины мобильной связью 4G.