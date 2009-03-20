ВР не поддержала Фонд универсальных услуг в телекоммуникациях

Верховная Рада на своем заседании 19 марта не поддержала правительственный законопроект №3683 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения доступа к универсальным телекоммуникационным услугам». Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

За принятие указанного законопроекта проголосовало всего 166 депутатов.

Как сообщал УНИАН, правительство предложило законодательно урегулировать порядок формирования Фонда универсальных телекоммуникационных услуг путем целевой надбавки в размере 3%.

Разработчик законопроекта - Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС), по мнению которой без создания ФУУ развитие фиксированной телефонной связи в Украине является нереальным. По данным НКРС, количество не телефонизированных малонаселенных пунктов составляет свыше 2 тысяч, в таких населенных пунктах проживают полмиллиона жителей, что составляет свыше 170 тыс. домохозяйств, без учета организаций и предприятий.

«Всего, с учетом существующей очереди на установку телефона, необходимо установить 1,2 млн. телефонов, при этом стоимость установления одного телефона составляет около 200 долл. США. Таким образом, в бюджете страны необходимо предусмотреть дополнительные расходы в размере 2 млрд. гривень, которые на сегодня являются нереальными», - говорится в заявлении НКРС.

По оценке НКРС, «прогнозируемый объем поступлений в Фонд будет составлять свыше 900 млн. грн. в год, который позволит компенсировать убытки от строительства новых и содержания убыточных сетей». По данным НКРС, ежегодные убытки от предоставления услуг сельской телефонной связи лишь в ОАО «Укртелеком» составляют свыше 500 млн. грн.

Против принятия законопроекта №3683 выступили представители Интернет ассоциации Украины (ИнАУ). В частности, председатель правления ИнАУ Татьяна Попова, комментируя условия создания такого фонда, заявила, что «закон в таком виде вреден не только для рынка, но и для всех граждан этой страны, поскольку магические 3% будет платить не оператор – они лягут на конечных абонентов в виде надбавки к действующим тарифам».