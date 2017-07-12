Во Львове взяли курс на борьбу с неправильно припаркованными авто: планируют блокировать колеса

Львовские патрульные и работники "Муниципальной дружины" планируют первыми в Украине опробовать новый способ борьбы с нарушением правил парковки – блокировку колес автомобилей. Об этом во время совещания во Львовском горсовете заявил начальник управления патрульной полиции Львова Роман Пилипенко, передает Zaxid.net.

В частности, по словам начальника управления безопасности города ЛГС Юрия Диля, за прошлый год эвакуировали 560 неправильно припаркованных автомобилей, то есть меньше двух авто на сутки.

Как уточнил Диль, патрульная полиция совместно с ЛКП "Муниципальная дружина" нарабатывает новый способ борьбы с нарушениями правил парковки – установку устройств временного блокирования колес.

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Планируется, что "муниципалы" будут устанавливать на неправильно припаркованные автомобили устройства блокировки колес и будут бросать номер телефона, позвонив по которому, водитель сможет вызвать "муниципалов" и патрульных для снятия блокировки.

При этом водитель заплатит штраф в сумме 255 грн за нарушение правил парковки, а также оплатит стоимость блокировки колес. Какой будет стоимость блокировки и когда она начнет действовать, пока не известно.

Сейчас патрульные и "муниципалы" прорабатывают юридические и финансовые нюансы нововведения. После этого "Муниципальная дружина" приобретет устройства для блокировки и микроавтобус, которым группы "муниципалов" будут ездить в рейды для выявления нарушителей правил парковки.

Как сообщал УНИАН, в июне Рада приняла правительственный Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.