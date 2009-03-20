ХМЗ не может получить остаток от обещанных 12 млн. грн.

ООО «Херсонский машиностроительный завод» не может получить в Госказначействе остаток средств из 12 млн. грн., обещанных Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Борис СИЛЕНКОВ сегодня, выступая на сессии Херсонского облсовета.

По его словам, по состоянию на 20 марта завод получил 7 млн. 564 тыс. грн. из 12 млн. грн., обещанных правительством. При этом завод уже отгрузил в счет этих 12 млн. грн. комбайны по договору с НАК «Украгролизинг».

«Пакет документов, поданный руководством завода, уже 8-й день лежит в Госказначействе, однако деньги не перечисляются», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

10 марта народный депутат Украины Юрий ОДАРЧЕНКО (БЮТ) заявил, что оставшаяся часть обещанных Кабмином денег будет перечислена на ООО «Херсонский машиностроительный завод (ХМЗ) после того, как завод предоставит план их освоения.

По словам депутата, ХМЗ должен будет компенсировать 12 млн. грн. за счет передачи НАК «Украгролизинг» комбайнов «Славутич» по цене 780 тыс. грн. за единицу.

Напомним, что 3 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала погасить долги по зарплате за счет транша в сумме 12 млн. грн., перечисленных ХМЗ из Государственного лизингового фонда.

5 марта на счета управления Государственного казначейства в Херсонской области поступил первый транш в сумме 5 млн. 467 тыс. 11,93 грн. для погашения долгов по зарплате и платежам в бюджет на ХМЗ.

ООО «Херсонский машиностроительный завод» входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (г. Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».