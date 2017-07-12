Украина и Молдова при поддержке миссии ЕС осенью запускают поезд Одесса-Кишинев

Одесская областная государственная администрация заявляет, что осенью этого года начнет курсировать модернизированный поезд Одесса-Кишинев (Молдова).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, вопрос запуска поезда обсудили в Одессе во время рабочей встречи 11 июля представители железных дорог Украины и Молдовы при участии председателя ОГА Максима Степанова и представителей EUBAM (Миссия Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине).

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Отмечается, что 17 июля железная дорога Молдовы обратится в Министерство инфраструктуры Украины для согласования всех финансовых вопросов.

Степанов отметил перспективность и новые возможности, которые открываются при запуске нового поезда. В частности, перспективу продления маршрута из Одессы в курортный поселок Затока Белгород-Днестровского района области, а из Кишинева – в Бухарест (Румыния).

«Есть перспектива сделать его (поезд – УНИАН) более выгодным для туристов по направлению Затока - Одесса - Кишинев - Бухарест. Со стороны обладминистрации мы готовы поддержать проект от начала до конца. Мы понимаем, насколько это выгодно обеим сторонам», - сказал Степанов.

В частности, в летний период туристам, которые направляются в Затоку, не придется осуществлять пересадку, а введение безвизового режима привлечет их совершать путешествия в Румынию.

«Также новый поезд удобнее автомобиля. Зимой, когда автодороги зачастую заметает снегом, в Кишинев комфортнее добираться поездом. Если время поездки составит три с половиной часа, то пассажиропоток увеличится в разы», - отметил Степанов.

Современный дизель-поезд, оснащенный кондиционером, видеонаблюдением и Wi-Fi, будет рассчитан на 260 пассажиров. Изначально продолжительность поездки составит 4 часа 15 минут. В перспективе время в пути сократиться до 3 часов 30 минут за счет таможенных проверок во время движения поезда.

Глава Миссии EUBAM Эндрю Тесорьер отметил важность данного события для транспортной сети Украины, а также – для развития бизнеса, туризма.

«Это откроет новые инвестиционные возможности, облегчит жизнь гражданам трех стран, которые хотят встретиться друг с другом. Нам приятно присоединиться к этому проекту. Наша основная цель - хороший сервис и скорость доставки пассажиров. Уверен, что вместе мы достигнем отличных результатов. Одесса - город с невероятным потенциалом», - отметил посол Тесорьер.

Как пояснили в ОГА, сейчас между Одессой и Кишиневом нерегулярно курсирует старый дизельный поезд из 4 вагонов с сидячими местами. Он рассчитан на 120 пассажиров, время в пути составляет 4 часа 20 минут.