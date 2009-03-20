КМУ определил границы акватории Одесского морского порта

Кабинет министров Украины предоставил в пользование Государственному предприятию “Одесский морской торговый порт” (ОМТП) акваторию и запретил передавать эту территорию или ее часть другим субъектам ведения хозяйства. Текст соответствующего постановления (№223 от 18 марта т.г.) размещен на Правительственном портале.

В документе, в частности, отмечается, что акватория порта ограничена линиями:

С юга - параллелью 46 24’ 59,0’ северной широты от береговой линии к пересечению с меридианом 30 53’ 54,0’ восточной долготы; с востока - меридианом 30 53’ 54,0’ восточной долготы к пересечению с параллелью 46 31’ 59,0’ северной широты; с севера - параллелью 46 31’ 59,0’ северной широты к пересечению с береговой линией; с запада - береговой границей и границами причалов, за исключением водного пространства Практической гавани, ограниченного Андросовским и Потаповским молами и линией, которая проходит от юго-восточного рога Потаповского мола через точку координат 46° 29’ 41,6” северной широты, 30° 44’ 23,4” восточной долготы и дальше к месту восхождения Андросовского мола с причалом 28-В ОМТП, и водного пространства шириной 40 метров вдоль причалов 39-В и 38-В Потаповского мола и шириной 10 метров вдоль его торцевого среза.

Постановление также обязывает Одесский морской торговый порт обеспечивать безопасность судоходства в этих пределах.

В пресс-службе порта УНИАН пока затрудняются сообщить, насколько изменились границы акватории предприятия.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт (ОМТП) – один из лидеров Украины в своей отрасли. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 14 млн. тонн сухих грузов и 24 млн. тонн нефтепродуктов в год. Ежегодно порт перегружает около 30 млн. тонн грузов, из них около 15 млн. тонн наливных, включая нефть и нефтепродукты, сжиженный газ и растительные масла. Контейнерный терминал рассчитан на перегрузку более 300 тыс. контейнеров в год.

На территории Карантинного мола действует свободная (специальная) экономическая зона «Порто-франко».

46 защищенных причалов общей протяженностью причальной линии более 9000 м позволяют принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн, длиной до 280 м и осадкой до 13 м.