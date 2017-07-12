Из Харькова запустят автобусный рейс в Познань

Автобусы из Харькова в Познань начнут ходить 1 августа, сообщает пресс-служба ПАО «Харьковское предприятие автобусных станций».

Читайте такжеИз Харькова во Львов запускают автобусный рейсУ жителей города Харькова появится возможность ездить в Познань на автобусе. Отправляются автобусы через день с центрального автовокзала в 11: 15. Добраться из Харькова в Познань можно будет за 18 часов. Билет будет стоить 1100 грн.

Курсировать автобус будет через Краков, Катовице, Вроцлав. Прибывать в Познань автобус будет в 17:00 на следующий день после выезда из Харькова.

В настоящее время из Харькова в Познань можно доехать поездом, который прибывает в место назначения за 44 часа.