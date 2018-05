На фоне ухода Ryanair лоукостер Wizz Air заявил о расширении своей деятельности в Украине

Компания Wizz Air, крупнейшая лоукост-авиакомпания в Центральной и Восточной Европе и ведущий лоукост-перевозчик Украины, сегодня объявила о дальнейшем расширении деятельности в Киеве.

"Компания добавит третий самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в аэропорту Жуляны с апреля 2018 года, на 10-м году деятельности базы WIZZ в городе. В течение того же месяца WIZZ запустит два новых маршрута из Киева в Лиссабон, Португалия и Таллинн, Эстония, а также увеличит частоту рейсов на самых популярных направлениях – 11 дополнительных рейсов в неделю в рамках летнего расписания WIZZ из Киева в 2018 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что WIZZ непрерывно работает в Украине с 2008 года, и сегодняшнее объявление приведет к дополнительным инвестициям в киевскую базу компании в размере почти 300 миллионов долларов, а также к росту количества посадочных мест на более, чем 1,5 миллиона (+97% по сравнению с предыдущим годом). Начиная с 19 апреля 2018 года, новый самолет будет обеспечивать перелеты по двум новым маршрутам, из Киева в Таллин и Лиссабон. Рейс WIZZ Киев-Лиссабон станет единственным прямым сообщением между двумя столицами. Частота рейсов на самых популярных направлениях WIZZ из Киева также увеличится с появлением нового самолета: будет добавлен один рейс в неделю в Братиславу, Копенгаген и Дортмунд, а также два рейса в неделю в Кельн, Мемминген, Ларнаку и Ганновер.

"Сеть низких тарифов WIZZ предоставляет возможности для доступных путешествий между Украиной и другими странами Европы. Динамичное развитие деятельности WIZZ в Украине продолжит стимулировать экономику страны, как и последние 10 лет, что приведет к увеличению занятости в сферах авиации и туризма и поддержке более 550 рабочих мест в этом году в смежных отраслях по всей стране", - подчеркнули в компании.

За первые шесть месяцев 2017 года более 193 000 пассажиров воспользовались услугами WIZZ на украинских маршрутах, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2017 году WIZZ возобновила работу во Львове благодаря недавно запущенным полетам во Вроцлав и Берлин, а также пополнила свой киевский авиапарк вторым самолетом Airbus A320, который покроет пять новых маршрутов, начиная с августа. После расширения до трех самолетов в 2018 году, штат сотрудников Wizz Air в Киеве составит более 100 человек, а рейсы компании будут соединять украинскую столицу с 21 пунктом назначения в 11 европейских странах.

На пресс-конференции в Киеве, Оуен Джонс (Owain Jones), главный корпоративный директор Wizz Air, отметил: "Сегодня мы рады сообщить интересные новости для всех наших украинских клиентов, еще раз подчеркивая приверженность Wizz Air Украине. Мы рады, что отметим десятилетие непрерывной работы в Украине добавлением третьего самолета Airbus A320, который присоединится к нашему Киевскому парку в апреле 2018 года, что создаст новые рабочие места в Wizz Air, а также поддержит почти 1500 рабочих мест в авиационной, туристической и других смежных отраслях Украины. Благодаря почти удвоению количества мест в 2018 году на 21 маршруте из Украины, мы предоставляем все большему количеству украинских клиентов потрясающую возможность путешествовать по самым низким ценам и насладиться отличным сервисом Wizz Air. Вся команда WIZZ будет рада приветствовать наших клиентов на новых маршрутах до Таллина и Лиссабона и продолжать развивать нашу украинскую сеть по всей стране".

Справка УНИАН. Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 500 маршрутам с 28 баз, соединяя 141 направление в 42 странах. Флот авиакомпании состоит из 83 самолетов Airbus A320 и A321. Команда из около 3 000 сотрудников обеспечивает сервис и низкие цены, благодаря чему Wizz Air стала выбором 23,8 миллиона пассажиров по итогам финансового года, который закончился 31 марта 2017 года. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Авиакомпания прошла аудит на соответствие современным требованиям эксплуатационной безопасности IOSA (IATA Operational Safety Audit), глобального критерия безопасности авиакомпаний Международной ассоциации авиационного транспорта. Wizz Air была названа "Выдающейся компанией 2016 года" (Value Airline of the Year) по версии одного из ведущих специализированных изданий авиационной отрасли "Air Transport World", а также “Лоу-кост авиакомпанией года” (CAPA Low Cost Airline of the Year) по версии Центра Азиатско-Тихоокеанской авиации (CAPA), ведущего провайдера независимых исследований и аналитики на рынке авиации.