ИнАУ и Нацкомиссия по защите морали подписали Меморандум

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) и Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали подписали Меморандум о сотрудничестве по вопросам безопасности в украинском сегменте Интернета. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ИнАУ.

В частности, по данным председателя Нацкомиссии Василия КОСТИЦКОГО, подписанию Меморандума предшествовала острая дискуссия между ИнАУ и комиссией. Но в результате стороны вышли на согласованный документ, за основу которого был взят вариант ИнАУ.

По словам председателя правления ИнАУ Татьяны ПОПОВОЙ, Меморандум касается прежде всего вопросов борьбы с наиболее неприемлемыми явлениями в Интернете, как то размещение детской порнографии, контента с проявлениями национальной и расовой

дискриминации, террористических призывов.

Как отметил зампредседателя правления ИнАУ Александр ОЛЬШАНСКИЙ, ассоциация «обеспокоена тем», что в последнее время кое-кто пытается сделать из Интернета образ врага. По его мнению, провайдеры понимают, что общество очень негативно реагирует на аморальную информацию в Сети, и если игроки Интернет-рынка «сами не начнут эффективную работу по искоренению этих явлений», то общественность заставит применить очень жесткие действия.

В подписанном совместном Меморандуме на ближайшие два года, стороны, в частности договорились: способствовать обеспечению соблюдения требований действующего законодательства Украины в информационной сфере и в сфере защиты общественной морали; признать необходимость первоочередного искоренения в общедоступном украинском сегменте Интернета контента, связанного с насилием, детской порнографией, проявлениями расовой и национальной нетерпимости и терроризма; о недопущении превращения украинского сегмента Интернета в зону тотального контроля, учитывая подходы демократических стран мира; обратить внимание на выполнение законодательства при блокировке доступа к Интернет-ресурсам; рекомендовать Интернет-провайдерам информировать своих абонентов об их обязанностях и принятых в Интернете нормах поведения; обратиться к владельцам и администрациям популярных Интернет-ресурсов с призывом о содействии размещению на этих ресурсах материалов по информирования посетителей о безопасных путях пользования Интернет-сетью; способствовать созданию общественной организации более безопасного Интернета и др.

Справка УНИАН. ИнАУ создана в 2000 году и сегодня является одним из крупнейших профессиональных объединений на рынке украинского Интернета.