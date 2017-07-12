Авиакомпания Qatar Airways в августе начнет полеты в Украину – Омелян

Катарская авиакомпания Qatar Airways с 28 августа будет осуществлять ежедневные вылеты в украинский столичный аэропорт "Борисполь" из Дохи, сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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"Qatar Airways начиная с 28 августа 2017 будет осуществлять ежедневные вылеты в "Борисполь" из Дохи. Этому предшествовали и переговоры на уровне авиационных служб обеих стран, и слаженная работа министерства, посольства Украины в Катаре, Госавиаслужбы и аэропорта "Борисполь", - написал Омелян.

Справка УНИАН. Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. По состоянию на январь 2017 года Qatar Airways обслуживает более 150 направлений по всей Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании из своего центра в международном аэропорту Хамад, что делает его одним из немногих авиаперевозчиков, который летает на все пять обитаемых континентов планеты.

Международный аэропорт "Борисполь" – государственное предприятие, обеспечивающее 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".