Нужно принять Кодекс этики телекоммуникационных компаний

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) предлагает компаниям телекоммуникационного рынка принять Кодекс этики телекоммуникационных компаний.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМС.

«На протяжении последних лет на рынке телекоммуникаций использовались и, к сожалению, продолжают использоваться, мягко говоря, не совсем этичные методы конкуренции, которые оказывают негативное влияние на весь рынок в целом. Вполне очевидно, что современные публичные компании, работающие по мировым стандартам,

не могут позволить себе наносить друг другу удары ниже пояса», - отмечается в сообщении.

Для предотвращения такой практики компания УМС предлагает принять участие в публичном процессе разработки Кодекса этики телекоммуникационных компаний, предоставив свой текст проекта кодекса.

В тексте проекта кодекса, в частности, предлагается прекратить «взаимодействие

на рынке без соблюдения принципов профессиональной этики», что может повлечь за собой дискредитацию репутации всех игроков, снижение уровня доверия общества к информации, исходящей от операторов.

«Недобросовестная конкуренция снижает экономическую эффективность участников

рынка и мотивацию потребителей услуг, а также ограничивает свободу выбора потребителей. Это негативно влияет на эффективность бизнес-процессов компаний и на развитие отрасли в целом», - говорится в проекте кодекса.

Проектом кодекса предлагается взятие компаниями обязательств придерживаться:

«правил деловой этики в ведении бизнеса», «принципа добросовестной рыночной конкуренции» (компании, не должны проводить акций или других мероприятий,

направленных на принуждение потребителей отказываться от услуг или продуктов конкурентов), «принципа этичной рекламы» (рекламные сообщения операторов не должны содержать заведомо ложной информации о продукте конкурента и т.п.), «принципа недопустимости сговора между участниками рынка» и др.

«Мы убеждены в необходимости начать процесс выработки принципов взаимодействия,

которые станут подтверждением профессионализма игроков рынка и продемонстрируют волю к установлению уважительного сотрудничества. Уверены, что только совместными усилиями можно обеспечить цивилизованное развитие телекоммуникационной отрасли Украины», - говорится в сообщении пресс-службы компании УМС.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) в стандарте GSM охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,15 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2007 год составила 1,608 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 91,4 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.