Импорт б/у авто продлен: Порошенко подписал закон об отсрочке "Евро-6" до 2020 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переносе введения экологического стандарта "Евро-6" для автомобилей на 1 января 2020 года, что даст возможность импортировать бывшие в употреблении транспортные средства, соответствующие экологическому стандарту "Евро-5", сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от "БПП" Роберт Горват.

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"Закон об отсрочке "Евро-6" до 2020 года сегодня (11 июля - УНИАН) был одобрен и подписан президентом Украины. Это третий закон, инициированный мной и направленный на формирование цивилизованного рынка бывших в употреблении авто. Проблема "автомобилей на иностранной регистрации" окончательно исчезнет только тогда, когда рядовой украинец сможет приобрести необходимое ему авто по цене не выше средней в Европе, а для этого должен быть создан цивилизованный рынок бывших в употреблении авто в Украине", - написал Горват.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о переносе введения экологического стандарта "Евро-6" для автомобилей на 1 января 2020 года.

С 1 августа 2016 года в Украине вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.