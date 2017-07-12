Ryanair не планирует возобновлять переговоры по Украине

Крупнейшая европейская авиакомпания Ryanair пока не планирует возвращаться к возобновлению переговоров по Украине. Об этом заявили в пресс-службе компании, пишет InfoResist.

"Спасибо за ваше сообщение, но нам больше нечего добавить к нашему пресс-релизу от 10 июля", - сказали в лоукостере.

Так авиакомпания прокомментировала вопрос о том, получала ли она приглашение к возобновлению переговоров и планирует ли к ним возвращаться.

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Как сообщал УНИАН, лоукостер Ryanair отменил свой запланированный выход на украинский рынок. Представители Ryanair объяснили свое решение действиями аэропорта «Борисполь» и его гендиректора Павла Рябикина, который отказался выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины соглашения.

Ryanair разослала клиентам, купившим билеты в/из Украины, письмо с подробной инструкцией, что делать с ними в связи с отменой рейсов.