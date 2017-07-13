Электронный билет в общественном транспорте Киева заработает в 2018 году

Электронный билет для проезда в общественном транспорте в городе Киеве полноценно заработает со второго квартала 2018 года, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

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«Планируется, что в столице соответствующая система полноценно заработает со второго квартала 2018 года», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Киевсовет в ближайшее время объявит тендер на закупку оборудования для ввода электронного билета.

"Прежде всего, мы должны докупить валидаторы и бортовые компьютеры для подвижного состава «Киевпасстранса». Потом - внедрить информационную систему электронного билета. Это первый этап будет, и второй - это модернизация технической базы метрополитена и подключения уже к новой системе", - отметил директор департамента информационных технологий исполнительного органа Киевсовета Юрий Назаров.

Пресс-служба добавила, что, по данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в городах Западной Европы потери при сборе выручки в городском транспорте составляют 2-3%, в Восточной Европе - 2-7%. В украинских городах потери достигают 25-40%. В первую очередь это происходит из-за использования бумажных билетов, человеческого фактора и отсутствия автоматического учета льготников. Депутаты Киевсовета убеждены, что введение электронного билета решит эту проблему.

Как сообщал УНИАН, 6 июля исполняющий обязанности директора по транспорту «Киевпасстранса» Сергей Литвинов заявил, что «Киевпасстранс» запустит электронный билет для оплаты проезда в общественном транспорте до конца года. По его словам, первыми доступ к использованию электронного билета получат пассажиры скоростных трамваев и электричек.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее заявлял, что поступления в местные бюджеты от транспортной сферы могут вырасти на 20-40% благодаря внедрению электронного билета в городском пассажирском транспорте.