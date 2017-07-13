Порошенко считает необходимым удешевить роуминг между Украиной и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым принять совместные с Европейским Союзом меры по снижению платы за роуминг между Украиной и европейскими странами, а также отметил важность интеграции в единое цифровое и коммуникационное пространство ЕС.

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Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Киеве в рамках саммита Украина-ЕС.

"Большие перспективы открываются перед Украиной благодаря интеграции в единый цифровой рынок ЕС. Мы об этом говорили сегодня… Еще раз подчеркиваю перспективность создания условий для постепенного снижения платы за роуминг для мобильных звонков и передачи данных между Украиной и странами ЕС", - сказал Порошенко.

По словам президента, крайне важным является создание между Украиной и ЕС единого коммуникационного пространства.

"Настаиваю на том, что очень важным является расширение контактов между людьми, гражданами Украины и ЕС, создание единого коммуникационного пространства", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Порошенко заявил о начале переговоров с руководством и лидерами стран-членов ЕС об отмене платы за роуминг для украинцев, путешествующих по Европе.