В "Борисполе" заявили о возобновлении переговоров с Ryanair в новом формате

Аэропорт "Борисполь" возобновляет переговоры с ирландским лоукостером Ryanair в новом формате. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин на странице в Facebook.

"Я убежден, что удалось объяснить, что в ситуации с Ryanair нет места для категорических выводов. Я единогласен с премьер-министром в том, что лоукост компании должны прийти на украинский рынок и для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу. Мы восстанавливаем переговоры с Ryanair в формате Министерство - аэропорт "Борисполь" - Ukraine Investment Promotion Office", - написал Рябикин.

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Как сообщал УНИАН, лоукостер Ryanair отменил свой запланированный выход на украинский рынок. Представители Ryanair объяснили свое решение действиями аэропорта «Борисполь» и его гендиректора Павла Рябикина, который отказался выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины соглашения.

В авиакомпании заявляли, что пока не планируют возвращаться к возобновлению переговоров по Украине.