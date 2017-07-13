Московский проспект в Харькове расширят еще на две полосы (фото)

В настоящее время идут работы на двух участках - от проспекта Льва Ландау до проспекта Петра Григоренко и от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских Дивизий, передает 057.ua.

До конца июля вдоль проспекта на этих участках заменят все сети тепло- и водоснабжения, водоотведения, газовые сети, а также установят новые системы ливневой канализации. Дорогу расширят на две полосы, и таким образом будет организовано четырехполосное движение. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Первый слой асфальта уложат до конца августа, а все работы на этих двух участках завершат до конца сентября.

Как отметил представитель генерального подрядчика Владимир Рыбаков, в проектных планах предусмотрено строительство карманов для торможения и полос для разгона. Вдоль проспекта установят новые опоры, сделают хорошее освещение, установят светофоры, новые остановочные павильоны, ограждения. Территорию рядом с проспектом благоустроят, засеют новый газон.

Читайте такжеВ Харькове на 9 месяцев перекрывают движение по улице МаяковскогоРеконструкцию Московского проспекта начали два года назад. Уже отремонтированы участки от пер. Корсиковского до пер. Электромеханического и от пер. Электромеханического до ул. Энергетической. Со временем самую протяженную городскую магистраль (более 18 км) планируется реконструировать и дальше, до окружной дороги.