Производство автотранспорта в Украине выросло на 73%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 72,8% - до 3,621 тысячи единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

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В частности, производство легковых автомобилей выросло на 88,3% - до 3,078 тысячи штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 49,3% - до 206 штук, а автобусов выросло – в 5 раз, до 337 штук.

В июне этого года на украинских заводах было произведено 835 автотранспортных средств, что на 95,1% больше результата прошлогоднего июня и на 15,7% больше показателя мая этого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, производство которых в июне относительно июня прошлого года выросло на 108,9% - до 725 штук.

По данным ассоциации, в прошлом месяце было произведено 67 автобусов, что на 34% больше, чем в мае этого года и в 11 раз превышает результат июня 2016 года.

Также было выпущено 43 грузовых автомобиля, что в 4,3 раза превышает показатель мая этого года, но при этом на 42,7% меньше, чем в июне 2016 года.

При этом в пресс-службе "Укравтопрома" отмечают, что "АвтоКрАЗ" по необъяснимым причинам отказывается раскрывать информацию об объемах производства автомобилей с августа прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 67,1% - до 2,786 тысячи единиц.

Производство автотранспорта в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тысячи единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).