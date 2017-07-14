Лоукостер Ryanair готов к возобновлению переговоров с "Борисполем" – Омелян

Один из крупнейших европейских лоукостеров авиакомпания Ryanair готова к возобновлению переговоров с государственным аэропортом "Борисполь", заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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"Вчера у меня был разговор с руководством Ryanair. Они готовы к возобновлению переговоров, если эти переговоры будут действительно переговорами. Напомню, что до этого момента переговоров практически не было. Были просто публичные обвинения. Я надеюсь, что с поддержкой президента и премьера Украины переговоры будут завершены на выгодных условиях для Украины", - сказал он.

По его словам, переговоры с авиакомпанией Ryanair при желании возможно завершить на протяжении недели.

"Завершить переговоры (с Ryanair – УНИАН) возможно на протяжении недели. Все позиции известны, все требования двух сторон озвучены. До взаимопонимания осталось 2%, если мы будем заняты государственной политикой. Компания Ryanair будет готова к переговорам, если украинская сторона скажет, что она готова. Я не вижу другого варианта развития событий, так как есть четкое указание президента и премьер-министра Украины", - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair - заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. 10 июля генеральный директор аэропорта Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair "Борисполь" ежегодно будет недополучать 2 миллиарда гривень. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

По словам Рябикина, авиаперевозчик Ryanair выдвигает аэропорту требования, которые не соответствуют украинскому законодательству. Среди них бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата им 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме 7,5 доллара на 5 лет.

10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман по результатам совещания с руководством Министерства инфраструктуры, Министерства юстиции, аэропорта "Борисполь", Ассоциации аэропортов Украины, а также Офиса по поддержке и привлечению инвестиций сообщил, что переговорный процесс с ирландской авиакомпанией-лоукостером Ryanair по поводу ее выхода на украинский рынок, который был остановлен в связи с неготовностью руководства аэропорта "Борисполь" учесть в договоре значительные льготные требования компании, будет возобновлен.