Украина создаст собственный лоукост - Омелян

В Украине могут создать собственную лоукост-авиакомпанию, с которой помогут иностранные инвесторы. Об этом в интервью "Сегодня" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Украина открывает небо для бюджетных авиакомпаний, однако есть противодействие со стороны украинского монополиста, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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"Переломить ситуацию позволит создание новой авиакомпании в сегменте лоукоста. Надеюсь, зарегистрируем ее осенью. Это частные инвестиции: 51% — Украина, 49% — иностранцы. Структура должна быть такой, поскольку только компании с украинской регистрацией могут выполнять внутренние рейсы", – отметил Омелян.

Как сообщал УНИАН, лоукостер Ryanair отменил свой запланированный выход на украинский рынок. Представители Ryanair объяснили свое решение действиями аэропорта «Борисполь» и его гендиректора Павла Рябикина, который отказался выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины соглашения.