Скандал с Ryanair: гендиректор аэропорта "Львов" рассказала, как найти компромисс

Генеральный директор международного аэропорта «Львов» Татьяна Романовская считает, что, несмотря на проваленные переговоры аэропорта "Борисполь" с лоукост-авиакомпанией Ryanair, можно найти компромисс с лоукостером в ходе переговорного процесса.

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«Из тех пунктов контракта (с Ryanair –УНИАН), которые озвучил аэропорт «Борисполь», очень много мы отклонили. Существует базовое соглашение, а есть дополнения. Когда они (Ryanair –УНИАН) в первый год начинают свои полеты, выполняется только базовое соглашение. То есть не требуется выполнение того списка пунктов, которые озвучил Рябикин (директор аэропорта «Борисполь» - УНИАН). Например, земля и отель. Уже на 2-3-й год, когда они начинают летать не два раза в неделю, а два раза в день, и видят, что от неавиационной деятельности есть много прибыли, то тогда они начинают претендовать на прибыль, например, от парковки», - сказал она на пресс-конференции.

По словам Романовской, соглашение с Ryanair, которое ранее подписал аэропорт «Львов», является абсолютно законным и не противоречит законодательству.

«После долгих переговоров с авиакомпанией Ryanair, они приняли наши условия. Мы подписали соглашение, которое является абсолютно законным и не противоречит законодательству. Мы смогли обеспечить конкурентную цену, предоставление скидок при условии прироста объема перевозок», - сказала Романовская.

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Как сообщил УНИАН министр инфраструктуры Владимир Омелян, контракт аэропорта «Львов» с авиакомпанией «Ryanair» был подписан еще в июне этого года. Однако в Ryanair заявили, что из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины будут отменены четыре новые маршрута из Киева и семь новых львовских маршрутов.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair - заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в том числе из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

10 июля Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair "Борисполь" ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

По словам Рябикина, авиаперевозчик Ryanair выдвигает аэропорту требования, которые не соответствуют украинскому законодательству. Среди них бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата им 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме 7,5 долл. на 5 лет.

В свою очередь лоукостер Ryanair отменил запланированный выход на украинский рынок. Представители Ryanair объяснили свое решение действиями аэропорта «Борисполь» и его гендиректора Павла Рябикина, который отказался выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины соглашения.

11 июля премьер-министр Владимир Гройсман по результатам совещания с руководством Министерства инфраструктуры, Министерства юстиции, аэропорта "Борисполь", Ассоциации аэропортов Украины, а также Офиса по поддержке и привлечению инвестиций сообщил, что переговорный процесс с ирландской авиакомпанией-лоукостером Ryanair по поводу ее выхода на украинский рынок, который был остановлен в связи с неготовностью руководства аэропорта «Борисполь» учесть в договоре значительные льготные требования компании, будет возобновлен.