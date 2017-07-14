Днепропетровский облсовет дополнительно выделил 251 миллион на ремонт дорог
До конца этого года на эти средства будет отремонтировано 45 дорог.
Днепропетровский областной совет дополнительно выделил 251,1 млн грн на ремонт коммунальных дорог в городах и селах области.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время 9-й сессии областного совета единогласно 96 голосами депутатов, присутствующих на сессии.
По предложению депутатов, до конца этого года на эти средства будет отремонтировано 45 дорог.
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По словам председателя Днепропетровского облсовета Глеба Прыгунова, направить дополнительные средства на ремонт дорог стало возможным благодаря превышению доходов областного бюджета по итогам 6 месяцев этого года на 421,8 млн грн.
Кроме того, депутаты областного совета выделили 202,5 млн грн региональных таможенных платежей, поступивших за первое полугодие, на ремонт двух автодорог общего пользования - Н23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье и Р52 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.
Справка УНИАН. Проектом областного бюджета на 2017 год, принятым в декабре прошлого года, на ремонт дорог в регионе предусмотрено 477 млн грн.