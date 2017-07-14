Днепропетровский облсовет дополнительно выделил 251 миллион на ремонт дорог

Днепропетровский областной совет дополнительно выделил 251,1 млн грн на ремонт коммунальных дорог в городах и селах области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время 9-й сессии областного совета единогласно 96 голосами депутатов, присутствующих на сессии.

По предложению депутатов, до конца этого года на эти средства будет отремонтировано 45 дорог.

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По словам председателя Днепропетровского облсовета Глеба Прыгунова, направить дополнительные средства на ремонт дорог стало возможным благодаря превышению доходов областного бюджета по итогам 6 месяцев этого года на 421,8 млн грн.

Кроме того, депутаты областного совета выделили 202,5 млн грн региональных таможенных платежей, поступивших за первое полугодие, на ремонт двух автодорог общего пользования - Н23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье и Р52 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.

Справка УНИАН. Проектом областного бюджета на 2017 год, принятым в декабре прошлого года, на ремонт дорог в регионе предусмотрено 477 млн грн.