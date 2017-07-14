Омелян: заявления "Борисполя" о потере 2 миллиардов из-за требований Ryanair - фикция

Заявление генерального директора международного аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина о возможном ежегодном недополучении 2 млрд грн доходов при выполнении требований лоукост-авиакомпании Ryanair являются фикцией.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.

«В 2019 году планируется рост по всем показателям. Падение 2 млрд грн – это фикция», - сказал он.

По словам Омеляна, прибыль аэропорта «Борисполь» продолжает расти после убытков в 2014 году.

«Мы приняли аэропорт «Борисполь» с 300 млн грн убытков в 2014 году, в 2015 году стало почти 600 млн грн прибыли, а в 2016 году стало 1,5 млрд грн, когда мы провели ряд действий. Сколько там воруется - еще большой вопрос», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair - заявил об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. 10 июля гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair "Борисполь" ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

По словам Рябикина, авиаперевозчик Ryanair выдвигает аэропорту требования, которые не соответствуют украинскому законодательству. Среди них бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата им 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме 7,5 долл. на 5 лет.

10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.