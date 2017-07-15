В Киеве с сегодняшнего дня дорожает проезд в общественном транспорте

В Киеве с 15 июля вводятся новые тарифы в коммунальном транспорте: цены на проезд в метро вырастут до 5 гривень, в наземном транспорте - до 4 гривень.

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Соответствующее решение «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения» КГГА приняла 16 июня 2017 года.

Согласно документу, разовая поездка в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере обойдется пассажиру в 4 грн, в метрополитене (без использования пластиковой карты) - 5 грн.

При использовании пластиковой бесконтактной карточки при разовом приобретении 1-9 поездок утвержден тариф в размере 5 грн за каждую; 10-19 поездок - 4,90 грн; 20-29 поездок - 4,80 грн; 30-39 поездок - 4,70 грн; 40-49 поездок - 4,60 грн; 50 поездок - тариф 4,50 грн.

Залоговая стоимость карточки остается 12 грн.

Установлено, что стоимость разового билета на перевозку городской электричкой, которая работает в обычном режиме, составляет 5 грн. Стоимость единого разового билета на проезд в городской электричке и в трамваях маршрутов № 4, 5, или в автобусах № 59, 60, 61, составит 7 грн.

Распоряжением утверждена также стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте.

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Так, стоимость проездного билета на один вид транспорта (автобус, трамвай, фуникулер, троллейбус) без ограничения количества поездок утверждена в размере 170 грн в месяц (85 грн на вторую половину месяца), для студентов - 85 грн в месяц, для учащихся дневной формы обучение - 42,5 грн в месяц (21,25 грн на вторую половину месяца). Стоимость месячного билета для проезда в метрополитене составит 380 грн (190 грн - на вторую половину), для студентов - 190 грн, для учеников - 95 грн (47,5 грн - на вторую половину месяца). Стоимость месячного билета для проезда в городской электричке составит 190 грн (95 грн - на вторую половину), для студентов - 95 грн, для учеников - 47,5 грн (23,75 грн - на вторую половину месяца).

Стоимость проездного билета на два вида транспорта: трамвай-автобус, троллейбус-автобус, трамвай-троллейбус без ограничения количества поездок утверждена в размере 330 грн в месяц (165 грн на вторую половину месяца), для студентов - 165 грн в месяц, для учащихся дневной формы обучения - 82,5 грн в месяц (41,25 грн на вторую половину месяца). Стоимость месячного билета двумя видами транспорта, один из которых - городская электричка (второй - трамвай, троллейбус или автобус) будет составлять 340 грн (170 грн на вторую половину месяца), для студентов - 170 грн в месяц, для учащихся дневной формы обучения - 85 грн в месяц (42,5 грн на вторую половину месяца).

Стоимость месячного билета на два вида транспорта, один из которых - метрополитен (второй - трамвай, троллейбус или автобус), составит 510 грн (255 грн на вторую половину месяца), для студентов - 255 грн в месяц, для учащихся дневной формы обучения - 127,5 грн в месяц (63,75 грн на вторую половину месяца). Купить месячный проездной без ограничения количества поездок на метро - городскую электричку можно будет за 520 грн (260 грн - на вторую половину), для студентов - 260 грн, для учеников - 130 грн (65 грн - на вторую половину месяца).

Установлено, что стоимость проездного на три вида транспорта в месяц без ограничения количества поездок составит:

автобус-трамвай-троллейбус - 410 грн (205 грн на вторую половину месяца), для студентов - 205 грн в месяц, для учащихся дневной формы обучения - 102,5 грн в месяц (51,25 грн на вторую половину месяца);

трамвай – метрополитен - городская электричка, а также троллейбус – метрополитен - городская электричка или автобус - метрополитен - городская электричка составит соответственно 680 грн (340 грн), 340 грн и 170 грн (85 грн).

Стоимость проездного на четыре вида транспорта (автобус-трамвай-троллейбус-метрополитен) в месяц без ограничения количества поездок составит 710 грн (355 грн на вторую половину месяца), для студентов - 355 грн в месяц, для учащихся дневной формы обучения - 177,5 грн в месяц (88,75 грн на вторую половину месяца).

Распоряжением также установлена стоимость проездных билетов с ограниченным количеством поездок на один, два, три и четыре вида транспорта. Их цена в зависимости от количества поездок будет составлять от 190 грн до 580 грн, для студентов - от 95 до 290 грн, для учеников - от 23,75 грн до 145 грн.

Также с 15 июля повышается на 1 гривню цена проезда в маршрутных такси, которые эксплуатирует КП "Киевпастранс". "Предприятие не повышало цены на маршрутки полгода назад, когда это сделали частные перевозчики. С 15 июля цены повысятся на 1 гривню", - заявили в "Киевпастрансе".