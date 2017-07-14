Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines открыла рейс из Одессы в Анкару

Авиакомпания Pegasus Airlines (Турция) сегодня открыла прямой регулярный рейс Анкара-Одесса-Анкара.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор международного аэропорта «Одесса» Виталий Портянко.

По его словам, сегодня в аэропорту состоялась торжественная встреча первого регулярного рейса.

«Одесса уже боле 20 лет имеет прямое воздушное сообщение с Турецкой Республикой. Мы рады, что к прямым рейсам по традиционным направлениям сегодня добавилось воздушное сообщение со столицей Турции - Анкарой», - сказал Портянко.

Первым рейсом в Одессу прибыло более 100 пассажиров.

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Как отметил представитель Pegasus Airlines Александр Яковенко, Одесса – пятое направление авиакомпании в Украине после Харькова, Львова, Запорожья и Киева.

«Пока рейсы будут выполняться 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам. В перспективе планируется, что они станут ежедневными», - сказал Яковенко.

В настоящее время вылет из международного аэропорта Анкары «Эсенбога» - в 1.10, из аэропорта «Одесса» – в 3.35 по местному времени. Время в полете - 1 час 25 минут. Рейсы выполняются на воздушных судах Boeing 737-800.

Отмечается, что в аэропорту «Эсенбога» рейсы Pegasus Airlines из Одессы стыкуются со всеми направлениями маршрутной сети указанной авиакомпании: Адана, Анталья, Бодрум, Ван, Диярбакыр, Измир, Стамбул и др.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки. Аэропорт «Одесса» входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам первого квартала 2017 года, связанный регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Авиакомпания Pegasus Airlines основана в 1990 году. Позиционирует себя как low-cost перевозчик. Выполняет полеты в 103 пункта назначения в 40 странах мира.