"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев – Николаев

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила на 16 июля дополнительный поезд №205/206 сообщением Киев – Николаев, сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также"Укрзализныця" создала новый филиал - "Пассажирская компания"

Согласно сообщению, дополнительный поезд по маршруту Киев – Николаев отправится из столицы 16 июля в 06:17 и прибудет в Николаев 16:25. В обратном направлении поезд отправится 16 июля в 11:53 и прибудет в столицу в 20:50.

«Поезд проследует через станцию им. Т. Шевченко (город Смела, Черкасская обл.). В составе поезда будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс», - отметили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что билеты на вышеупомянутый поезд уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.