На Одесской таможне откроют терминал для быстрого оформления ввозимых в Украину автомобилей

В Одесской области откроют специальный терминал для быстрого оформления ввозимых в Украину импортных автомобилей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов.

По его словам, в настоящее время на базе Одесской таможни реализуется пилотный проект по созданию автомобильного хаба, аналогов которого нет в Украине. Проект осуществляется под патронатом и.о. председателя ГФС Мирослава Продана и председателя Одесской ОГА Максима Степанова.

«Автомобильный хаб - возможность максимум за двое суток выехать с территории порта на растаможенном автомобиле с номерами государственной регистрации любого региона Украины. Такое упрощение станет возможным благодаря электронной очереди и слаженным действиям 8 различных служб. Это также минимизирует коррупционные риски и существенно ускорит таможенные формальности», - заявил Власов.

По его словам, пилотный проект предполагает, что человеческий фактор при оформлении автомобилей будет минимизирован.

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Планируется, что работа представителей разных служб в одном терминале значительно ускорит процедуру таможенного и прочего оформления авто.

Власов отметил, что около 10% ввозимых автомобилей имеют повреждения, так как владельцам выгоднее ввозить машины, уже бывшие в использовании. Согласно законодательству, после таможенного оформления владельцам дается еще 10 дней на переоборудование автомобиля. Указанный пилотный проект также предполагает работу станции техобслуживания. Планируется, что услуги этой СТО в хабе будут не выше, чем в других местах.

«В хабе будет функционировать банковское подразделение, страховая компания, разные эксперты», - сказал Власов, заверив, что данный терминал станет хорошей альтернативой традиционной процедуре оформления.

На следующей неделе должно состояться совещание, на котором будут оговорены детали открытия терминала.