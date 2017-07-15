В оккупированный Крым незаконно заходили более 600 судов - прокуратура

На территорию оккупированного Крыма незаконно заходили более 600 судов. Об этом сообщает прокуратура АРК по итогам совещания о результатах работы ведомства за шесть месяцев текущего года.

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"На сегодняшний день прокуратурой начато уголовное производство по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее более 600 судов, арест наложен на три судна. Необходимо активизировать работу в этом направлении", - заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Чиновник также сообщил, что за перелеты над Крымом есть первые иски к авиакомпаниям России и других государств.

«У нас есть первые иски к авиакомпаниям Российской Федерации и других государств о взыскании сумм задолженностей за совершение авиаперелетов над временно оккупированной территорией. Прошу охватить не только воздушный транспорт, но и морской и другие виды транспорта», - сказал прокурор.

В частности, прокуратура Крыма хочет взыскать с компании-должника, которая осуществляет ежедневные полеты в оккупированный Крым, 354,4 тысяч евро (около 10 млн гривень).