В Гонконге начато судебное заседание по аварии судна “Нафтогаз-67”

Сегодня, 23 марта в 10.00 по местному времени в Гонконге началось судебное заседание в деле об ответственности за нарушение со стороны лоцманских служб и капитанов украинского транспортно-буксирного судна "Нафтогаз-67" и китайского сухогруза "Яохай".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в настоящее время начато детальное изучение документов, которые предоставила суду украинская и китайская стороны.

Как отмечается в сообщении, судебное заседание будет длиться приблизительно месяц до принятия окончательного решения.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2008 года украинское судно «Нефтегаз-67» и китайский сухогруз «Яохай» столкнулись в условиях тумана в Южно-Китайском море неподалеку от Сянгана (Гонконга). Украинское судно, получив пробоину, затонуло за несколько минут. На его борту были 25 человек. Семь членов экипажа - шесть граждан Украины и одного гражданина Китая - удалось спасти. Позже были найдены тела трех украинских моряков. Тела остальных 15 моряков, считавшихся пропавшими без вести, нашли после подъема судна 27 апреля. Судно отбуксировано в Китай.

Расследование причин и обстоятельств морской аварии проводится морскими властями КНР в соответствии с Кодексом по расследованию морских аварий и инцидентов (Резолюция ИМО А.849).

Предварительной причиной столкновения «Нефтегаз-67» с китайским сухогрузным судном считалось взаимное нарушение правил.

Дело должно было рассматриваться в суде Гонконга еще в июне 2008 года, но судебное заседание несколько раз переносилось.