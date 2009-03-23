Взимать налог с автобизнеса нужно ежеквартально

Парламент зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в статью 5 Закона Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов», предусматривающий взимание налога с автовладельцев-предпринимателей ежеквартально.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи, законопроект подготовлен Минтрансом для уменьшения финансовой нагрузки на физических лиц-предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом.

Проектом предусмотрена возможность для перевозчиков платить налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов ежеквартально равными частями до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Сумма налога при этом остается неизменной, то есть сумма платежа просто разбивается на несколько частей, что позволит уменьшить финансовую нагрузку на перевозчика (по сравнению с тем, если бы он платил всю сумму сразу).

Согласно сообщению, проект закона согласован с Министерством внутренних дел Украины, Антимонопольным комитетом Украины и Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерством экономики Украины, Министерством финансов Украины и Государственной налоговой администрацией Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины 25 февраля 2009 г. поддержал документы, касающиеся урегулирования проблем в отрасли грузовых и пассажирских автоперевозок.

В целом утверждено 7 документов – проектов изменений в законодательство, которые будут выноситься на рассмотрение Верховной Рады, и постановлений Кабмина. В частности, были согласованы изменения в Закон Украины «О налоге с собственников транспортных средств и других самоходных машин и механизмов», которым автоперевозчикам предоставляется возможность оплачивать налог с собственников автотранспортных средств ежеквартально, а не раз в два года.

Кроме того, поддержаны ряд других предложений автоперевозчиков, которые в феврале были выдвинули в рамках бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок. Напомним, перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижения учетной ставки НБУ, предоставления кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижения процентной ставки на кредиты, перевода валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок и пр.

28 февраля автоперевозчики покинули Киев в ожидании урегулирования своих проблем.