Грузоперевозчики ожидают принятия законопроектов по их требованиям

Грузовые автоперевозчики ожидают, что парламент проголосует законопроекты по их требованиям на этой неделе. Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил глава Ассоциации грузоперевозчиков Львовской области Сергей ЧЕПУРНЫЙ, один из организаторов забастовки автоперевозчиков в феврале текущего года.

«Мы разъехались (с Окружной дороги в Киеве – УНИАН) с предупреждением о том, что приедем снова, но акция будет намного серьезнее. И мы, скорее всего, приедем, уже подключив и таксистов, и автобусы, и предпринимателей, потому что главный жизненный вопрос – кредитный – так и не решен. …Дата (продолжения акции – УНИАН) будет решаться, пока не известно. Мы сейчас даем еще неделю, требования уже зарегистрированы в Верховной Раде, поэтому еще неделя срока, посмотрим, как они проголосуют. Если нет – то тогда будем добиваться этого всего», – сказал он.

По словам С.ЧЕПУРНОГО, кроме законопроекта, обязывающего автоперевозчиков-предпринимателей платить транспортный налог раз в квартал, в парламент уже передан проект по лицензированию экспедиционной деятельности, «на подходе уже вопрос относительно минимальных тарифов, вопрос по каботажным перевозкам также уже должен быть готов».

По его данным, при этом перевозчики не отказались от требований снижения нагрузки по банковским кредитам, ведь этот вопрос так и не был решен.

Как сообщал УНИАН, представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки по кредитам; внесения изменений в законодательные акты для борьбы с каботажем и демпингом на внутреннем рынке перевозок и др.

25 февраля 2009 года Кабинет Министров Украины поддержал документы, касающиеся урегулирования проблем в отрасли грузовых и пассажирских автоперевозок.

В целом поддержано 7 документов – проектов изменений в законодательство, которые будут выноситься на рассмотрение Верховной Рады, и постановлений Кабмина. В частности, поддержаны предложения по изменениям в Закон Украины «О налоге с собственников транспортных средств и других самоходных машин и механизмов», которым предоставляется возможность для автоперевозчиков оплачивать налог с собственников автотранспортных средств ежеквартально, а не раз в два года.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы для иностранных автоперевозчиков, которые занимаются каботажными перевозками, до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов.

Также отменена лицензионная карточка, которая должна была быть у каждого водителя. При этом вводится понятие фотокопии лицензии перевозчика.

Также согласован проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг. Также принят проект постановления Кабмина «О мерах относительно стабилизации цен на внутренние грузовые перевозки» и пр.

28 февраля т.г. автоперевозчики уехали с Окружной дороги в Киеве, где проводили акцию, в которой приняло участие около 100 большегрузных машин.