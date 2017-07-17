Омелян рассказал, когда завершатся новые переговоры с Ryanair

Украина возобновляет переговоры с лоукостером Ryanair и планирует завершить их через несколько недель. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Интер".

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"Для завершения переговоров нужно несколько недель - это максимум. И я бы очень хотел, чтобы начало полетов из Львова и Киева было анонсировано в сентябре", - заявил министр.

Он подчеркнул: и президент, и правительство, и аэропорт "Борисполь" заинтересованы, чтобы лоукостер вышел на украинский рынок.

"Компания Ryanair является бизнес-ориентированной и, конечно, она будет применять любые рычаги в переговорах. Это нормально, это не благотворительный фонд. Для нас важно найти ту формулу, которая будет отвечать и интересам Украины, и интересам авиакомпании для того, чтобы это было плодотворное сотрудничество на долгие годы", - отметил Омелян.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Потом, через высокий спрос со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в том числе из Львова в Берлин на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

10 июля Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair "Борисполь" ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

По словам Рябикина, авиаперевозчик Ryanair выдвигает аэропорту требования, которые не соответствуют украинскому законодательству. Среди них бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продаж билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата им 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме 7,5 долл. на 5 лет.

10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила, что уходит из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины в связи с чем будут отменены четыре новые маршруты из Киева и семь новых львовских маршрутов.

Позже министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что авиакомпания Ryanair готова к возобновлению переговоров с аэропортом «Борисполь».