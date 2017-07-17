В Житомирской области на трассе “Житомир-Могилев-Подольский” дорожники начали наносить современную горизонтальную разметку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные Службы автомобильных дорог в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, работники дочернего предприятия “Житомирский облавтодор” Государственной акционерной компании “Автомобильные дороги Украины” приступили к нанесению горизонтальной дорожной разметки.

В пресс-службе облавтодора УНИАН уточнили, что указанные работы начали в эти выходные.

«Работы проводятся на правой полосе отремонтированного пути государственного значения М-21 «Житомир-Могилев-Подольский»», - сказано в сообщении.

В общем, на этой магистрали для повышения безопасности движения запланировано разметить современной быстровысохающей краской с использованием светоотражающих шариков больше 24 километров.

Напомним, на Житомирщине в этом году планируют отремонтировать почти 500 километров дорог в рамках начатого президентом эксперимента с направления 50% внеплановых доходов от таможенных сборов на строительство, восстановление и реконструкцию дорог в Украине.

”358,4 млн грн сможет получить Житомирская область за счет перевыполнения сбора таможенных платежей в 2017 году. Эта сумма предусмотрена на строительство, реконструкцию и ремонт почти 500 км автомобильных дорог в рамках эксперимента по финансовому обеспечению реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования”, - отмечает председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

По его словам, средства будут направлены на капитальный и текущий ремонт дорог, также предусмотрено проведение экспертиз качества работ.

В частности, в области планируют реализовать 99 проектов дорожной инфраструктуры. Из них на 44 объектах запланировано провести текущий средний ремонт (305,1 млн грн), на 14 – капитальный ремонт (45,1 млн грн) и на 41 – изготовить проектно-сметную документацию (8,2 млн грн).

На Житомирщине, среди прочего, продолжаются работы по строительству Северного обхода Житомира, а также проводится ремонт отдельного участка дорожного покрытия на так называемом Южном обходе города.