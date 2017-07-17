Стало известно, когда начнут строительство новых станций метро в Киеве

Начало строительства новых станций метро в Киеве на Сырецко-Печерской линии "Проспекта Правды" и "Мостицкой" запланировано на 2018 год, станции метро "Новобеличи" на Святошинско-Броварской линии - на 2019 год.

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Об этом рассказал начальник столичного метрополитена Виктор Брагинский в интервью Лига.net.

По его словам, открытие направления на Виноградарь позволит разгрузить поток на красной ветке (перераспределить нагрузку со станций Нивки, Святошин, Житомирская).

"В конце августа проект будет передан на экспертизу, и к концу года запланированы торги на строительство. Хотим начать работы уже в 2018-м и за два года запустить станции в эксплуатацию", - сообщил Брагинский.

По оценкам метрополитена, "Проспект Правды" будет достаточно загруженной станцией Киева. Ожидаемый пассажиропоток составит 60 тысяч человек, что больше, чем сейчас по "Лесной", и сопоставимо с "Вокзальной" в летний период.

Строительство станции метро "Новобеличи" на Святошинско-Броварской ветке планируют начать в 2019 году.

"Сейчас объявили торги на проектирование. В этом году проведем ТЭО, в следующем - проектирование и экспертизу. Запуск строительства намечен предположительно на 2019 год", - сказал начальник метрополитена.

Также, по словам Брагинского, строительство метро на Троещину без инвесторов нереально. "Если по проектам на Виноградарь и Новобеличи город несет затраты самостоятельно, метро на Троещину значительно дороже, и без инвестора проект не реализовать", - сказал он. Там необходимо построить три пересадочных узла и закупить 225 вагонов.

По его словам, китайский консорциум сейчас прорабатывает предварительное ТЭО. «Они наиболее реальные инвесторы и хотят понять объем финансирования строительства. Надеемся через 2-3 месяца получить от них положительное решение», - резюмировал чиновник.

Брагинский также сообщил, что второй выход на метро «Вокзальная» планируют открыть через 3-4 года.

Как сообщал УНИАН, с 15 июля в столичном метро подорожал проезд.