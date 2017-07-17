В киевском метро до конца года исчезнут жетоны

До конца 2017 года столичный метрополитен полностью откажется от жетонов, поскольку они изжили себя. Об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

"Нашим электронным билетом уже пользуется больше 60% пассажиров. Жетон себя изжил, а наша конечная цель - полная автоматизация станций, как это работает во всем мире", - говорится в сообщении.

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Брагинский отметил, что уже открыто четыре центра обслуживания пассажиров, уже сейчас реализовали электронный билет и проездной. Кроме того, на станциях запустили технологию PayPass как альтернативу жетону.

"Добавлю также, что использование жетонов увеличивает себестоимость проезда, ведь должен работать штат кассиров, чтоб вести учет, проводить инкассацию, загружать бункера", - подчеркнул глава киевского метро.

Как сообщал УНИАН, в столице с 15 июля повысилась цена проезда не только в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутных такси, которые эксплуатирует КП "Киевпастранс".