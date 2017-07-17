Апелляционный суд снял арест с акций "Укртелекома"

Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского районного суда на арест 100% корпоративных прав (акций) мобильного оператора "ТриМоб", принадлежащего "Укртелекому", сказано в документе, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

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Также в документе сказано, что суд отменил запрет государственным регистраторам и нотариусам вносить изменения, связанные с изменением учредителей ООО "ТриМоб", изменения в уставные документы общества, а также совершение иных любых регистрационных действий в отношении ООО "ТриМоб".

Решение Апелляционного суда вступает в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о наложении ареста на акции телекоммуникационной компании "Укртелеком" и мобильного оператора "ТриМоб".

В свою очередь, Группа компаний украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), которой принадлежит контрольный пакет акций оператора "Укртелеком" и его дочерней компании "ТриМоб", сообщила, что намерена защищать свое право собственности на акции и корпоративные права этих компаний в судебном порядке.