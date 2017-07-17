Сан-Марино может стать первой 5G-страной

Оператор Telecom Italia Mobile (TIM) пообещал уже в следующем году провести испытания мобильной сети пятого поколения в национальном масштабе.

Правительство Сан-Марино подписало соглашение с Telecom Italia Mobile, согласно которого мобильный оператор проведет обновление своей 4,5 G-инфраструктуры. Компания пообещала интегрировать в свою сеть некоторые элементы 5G, сообщает "Новое время".

TIM намерена удвоить количество своих базовых станций в Сан-Марино. Оператор заявил, что первые испытания 5G в масштабах всей страны можно будет провести в следующем году.

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Ожидается, что пропускная способность новой сети возрастет в десятки раз по сравнению со скоростями, которые обеспечивает 4G.

Технический директор TIM Джованни Фериго отметил, что первая в мире сеть 5G опередит таких признанных в мире технологических лидеров, как Япония и Южная Корея. Оператор уже установил около 100 небольших базовых станций в Турине и участвует в испытаниях 5G в Италии. Однако в Сан-Марино, согласно сообщениям СМИ, TIM имеет больше свободы для пользования эфиром.

Сан-Марино - страна площадью 61 кв. км с населением около 30 тыс. жителей.