На Одесщине Украина и Молдова запустили совместный пункт пропуска "Кучурган - Первомайск" (фото)

В Одесской области таможенники и пограничники Украины и Молдовы начали совместный контроль в пункте пропуска "Кучурган - Первомайск". Как передает корреспондент УНИАН, старт совместного контроля состоялся при участии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Молдовы Павла Филипа.

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Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении государственной пограничной службы Украины, в апреле этого года в пункте пропуска "Кучурган" состоялась встреча с участием представителей пограничных и таможенных ведомств Украины и Молдовы.

По результатам встречи стороны согласовали и подписали приложение к технологической схемы организации совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров. На начальном этапе пограничники Молдовы будут находиться в направлении въезда в Молдову (выезд из Украины), а таможенники - в направлении выезда из Молдовы (въезд в Украину).

Отмечается, что такая схема позволит улучшить взаимодействие между пограничными и таможенными службами двух стран, будет способствовать увеличению товарообмена между Украиной и Молдовой и позволит говорить о новом уровне украинско-молдавских отношений.

После завершения начального этапа, по согласованию сторон, контролирующие стороны обеих стран перейдут к деятельности в полном объеме. Пропускная способность пункта пропуска "Кучурган" составляет около 12 тыс. человек и 3 тыс. автомобилей в сутки.

В совместном контроле на украинско-молдавской границе будут участвовать представители миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM). Об этом президент Украины заявил после открытия пункта пропуска.

"Сейчас с нами представители этой миссии находятся, и они будут принимать постоянное участие в работе совместного контроля для того, чтобы мы твердо обеспечили безопасность, прозрачность, антикоррупционность, комфортность для тех, кто пересекает границу", - сказал президент.

*** Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) начала свою работу в 2005 году. Она способствует нормам и процедурам пограничного контроля, таможенного дела и торговли, которые отвечают стандартам ЕС и удовлетворяют потребности двух стран-партнеров.