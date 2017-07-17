Польша выиграла тендер на поставку "Киевпасстрансу" 40 трамваев

Крупный польский производитель рельсового транспорта компания PESA Bydgoszcz выиграл тендер на поставку коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 40 трамвайных вагонов с низким уровнем пола на сумму 1,813 миллиарда гривень. Об этом сообщается на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

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Согласно обнародованным данным, PESA по результатам тендера подпишет с "Киевпасстрансом" контракт на поставку до 29 декабря 2017 года 40 низкопольных трамвайных вагонов длиной 26 метров.

В тендере принимали участие 2 компании – украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" и польская PESA Bydgoszcz. Польская компания предложила цену на 1 тысячу гривень меньше.

Как сообщал УНИАН, ранее коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку до конца 2017 года 40 низкопольных трамвайных вагонов длиной не менее 26 метров на ожидаемую сумму 1,946 миллиарда гривень.