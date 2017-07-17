"Богдан" запускает в серию автобус с газовым двигателем

Украинский автопроизводитель "Богдан Моторс" запускает серийное производство автобусов "Богдан А22115" с газовыми двигателями, сообщает пресс-служба предприятия.

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"Это позволит компании выйти на новые рынки сбыта и будет способствовать загрузке предприятия. Новые модели автобусов, троллейбусов и электробусов, в том числе газовый, полностью соответствуют отечественным и европейским экологическим стандартам", - говорится в сообщении.

"Богдан А22115" работает на метане, за что его уровень вредных выбросов в атмосферу минимальный по сравнению с дизельными или бензиновыми двигателями.

Для нужд пассажиров на инвалидных колясках в новом автобусе установлен трап для заезда, а в передней части салона оборудованы специальные места для людей с ограниченными возможностями. Общая пассажировместимость автобуса составляет 56 человек, в том числе, 18 мест для сидения.

Отмечается, что мощности предприятия в настоящее время позволяют изготавливать до 2200 таких автобусов в год.