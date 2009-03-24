Авиакомпании мира в этом году понесут убытки в 4,7 млрд долл.
11:28, 24 марта 2009Транспорт/Связь
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Состояние авиаиндустрии удручающее
Авиакомпании мира в этом году потерпят 4,7 млрд долл. убытков в результате глобальной рецессии, которая снизила пассажиропоток и количество переводимых грузов, заявила во вторник Международная ассоциации авиатранспорта.
«Сейчас состояние авиаиндустрии удручающее», - отметил директор организации Джованни БИСИНАНИ.
Ассоциация, проводившая исследование, включает 230 авиакомпаний. Среди них: British Airways, Cathay Pacific and United Airlines, и Emirates, передает Reuters.
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