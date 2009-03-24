Авиакомпании мира в этом году понесут убытки в 4,7 млрд долл.

Авиакомпании мира в этом году потерпят 4,7 млрд долл. убытков в результате глобальной рецессии, которая снизила пассажиропоток и количество переводимых грузов, заявила во вторник Международная ассоциации авиатранспорта.

«Сейчас состояние авиаиндустрии удручающее», - отметил директор организации Джованни БИСИНАНИ.

Ассоциация, проводившая исследование, включает 230 авиакомпаний. Среди них: British Airways, Cathay Pacific and United Airlines, и Emirates, передает Reuters.