ЮЖД рассчитывает сэкономить около 23 млн. грн.

Южная железная дорога в текущем году запланировала провести 47 мероприятий, которые помогут сэкономить почти 9 тыс. тонн условного топлива на сумму около 23 млн. грн. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЮЖД.

Согласно сообщению, в рамках Программы энергосбережения планируется провести модернизацию 28 тепловозов, а 38 тепловозов оборудовать системой контроля и учета расходов дизельного топлива. Также планируется сократить расходы дизельного топлива и электроэнергии на непродуктивные показатели (резервный пробег локомотивов, сокращение простоев и т.п.).

На протяжении этого года планируется внедрить автоматизированное и автоматическое управление внешним освещением парков, станций, платформ, реконструировать внешнее освещение станций и парков, установить там экономические светильники. В структурных подразделениях железных дорог будут заменены устаревшие лампы накаливания на современные энергосберегающие.

Кроме того, железнодорожники ЮЖД модернизируют 5 котельных, которые перейдут на работу на природном газе и электроэнергии.

Программа по энергосбережению включает также ряд мероприятий по привлечению альтернативных источников энергии: тепловые насосы, солнечные коллекторы, биотопливо и тому подобное.

Железнодорожники уверены, что целеустремленная работа по экономному и эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов позволит значительно сократить денежные расходы и улучшить экологическую ситуацию.