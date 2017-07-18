На границе с Польшей планируется открытие новых пунктов пропуска - посол

Посол Украины в Польше Андрей Дещица анонсировал создание новых пропускных пунктов на границе с Польшей. Для этого уже готовится соответствующая документация, пишет «Европейская правда».

"Сейчас готовится документация для создания нового перехода возле Перемышля, в планах еще один – на севере Волыни", - рассказал он.

Дещица также заявил, что увеличение пунктов пропуска необходимо для того, чтобы уменьшить очереди на границе. При чем их открытие во многом зависит от Украины.

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"Для этого нужна инициатива правительства или же облгосадминистраций западных областей Украины. Кстати – польские восточные воеводства очень заинтересованы в новых пунктах пропуска, поскольку это будет способствовать торговле и экономическом развития их приграничных регионов", - отметил Дещица.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одесской области таможенники и пограничники Украины и Молдовы начали совместный контроль в пункте пропуска "Кучурган - Первомайск". В апреле этого года в пункте пропуска "Кучурган" состоялась встреча с участием представителей пограничных и таможенных ведомств Украины и Молдовы.