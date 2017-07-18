Немецкий автомобильный холдинг Porsche из-за "выхлопного скандала" может отказаться от дизельных двигателей. Об этом агентству Reuters заявил исполнительный директор компании Оливер Блюм.

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"Конечно, мы рассматриваем этот вопрос. Мы пока не приняли на этот счет окончательного решения", - сказал Блюм. По его словам, будет ли дизель иметь будущее в Porsche, решат до конца десятилетия.

Блюм добавил, что бренд предложит сочетание двигателей внутреннего сгорания, гибридных автомобилей с модулем и автомобилей на аккумуляторных батареях в течение следующих 10-15 лет.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года в рамках "выхлопного скандала", связанного с махинациями немецкого автоконцерна Volkswagen, следователи начали расследование и в отношении Porsche, его дочерней компании.

Предварительно предполагается, что в Porsche также могли манипулировать данными по обработке выхлопных газов и заниматься недобросовестной рекламой. Дополнительных сведений в прокуратуре не предоставили.

Компания Porsche сама не производит дизельные моторы, закупая их у концерна Audi, который также является дочерним предприятием Volkswagen. В целом же Porsche не специализируется на автомобилях на дизельных моторах. Доля таких машин у концерна "на всех рынках", по словам представителя Porsche, не превышает 16 процентов, по Германии - 36 процентов.

В сентябре 2015 года вскрылись махинации компании Volkswagen с программным обеспечением дизельных автомобилей, маскирующим превышающие нормы вредных выбросов при тестировании. Скандал привел к отставке гендиректора компании Мартина Винтеркорна и вызвал сложности для деятельности VW по всему миру.

"Дизельный скандал" вокруг концерна Volkswagen привел к тому, что немцам советуют не покупать новые дизельные машины. Автомобилям с дизельным двигателем также хотят запретить въезд в нескольких немецких городов.