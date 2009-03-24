«Укрзализныця» подготовит к лету почти 6 тыс. вагонов

К началу летних перевозок пассажиров железные дороги Украины подготовят 5873 пассажирских вагона.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, будут отремонтированы и подготовлены к эксплуатации 1850 установок кондиционирования воздуха пассажирских вагонов, капитально отремонтированы 35 моторвагонных секций, 25 электровозов и 20 тепловозов.

Для обеспечения надлежащей скорости движения поездов и плавности хода железнодорожники запланировали отремонтировать 570 км путей и заменить на новые 250 стрелочных переводов.

Кроме того, будет проведен косметический ремонт помещений, а обслуживающий персонал пройдет обучение по повышению уровня предоставления услуг на железнодорожном транспорте.

Для обеспечения перевозок в пригородном сообщении железнодорожники готовят 343 электропоезда, 162 дизель-поезда, 11 рельсовых автобусов, в том числе 40 электропоездов, 7 дизель-поездов и 2 рельсовых автобуса будут обслуживать пассажирские ускоренные поезда местного сообщения (повышенной комфортности).

Как отмечают в ведомстве, этот подвижный состав в летние месяцы на железных дорогах Украины будет обслуживать свыше 1,7 тыс. пригородных поездов в сутки, из них подавляющее большинство – на столичной Юго-Западной железной дороге (почти 0,4 тыс. в сутки).

По информации пресс-службы, с 31 мая 2009 года на железных дорогах Украины будет введен новый график движения пассажирских и пригородных поездов на 2009-2010 годы, который разработан с учетом наиболее удобного для пассажиров времени прибытия-отправления поездов.