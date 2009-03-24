«Укравтодор» предлагает запретить размещение рекламы

Служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») инициирует внесение изменений в Законы Украины «Об автомобильных дорогах», «О рекламе», согласно которым предлагается запретить размещение рекламных носителей в пределах полосы отвода международных автомобильных дорог государственного значения.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи, «Укравтодор» подготовил соответствующий проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размещения рекламоносителей в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования».

Законопроект предусматривает обеспечение экономических, безопасных и комфортных условий дорожного движения путем расширения перечня запрещения размещения рекламоносителей. Согласно сообщению, необходимость разработки этого документа возникла из-за негативного влияния восприятия водителями дорожной обстановки, а именно отвлечения водителей во время управления транспортными средствами, что создает предпосылки к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

В частности, законопроектом предусматривается, что расстояние от рекламоносителей до дорожных знаков, перекрестков улиц, транспортных развязок, мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, всех типов пешеходных мостов должно составлять: в населенных пунктах – не менее 50 метров, а вне населенных пунктов – не менее 150 метров.

Согласно сообщению Минтранссвязи, предложения к законопроекту "Укравтодор" принимает на протяжении одного месяца в письменном виде.