Испанский лоукостер решил не уходить из Киева на зиму – будет летать по сокращенному графику

Испанский лоукостер Vueling продлит выполнение рейсов Барселона-Киев на зимний период, сообщает avianews.com со ссылкой на расписание авиаперевозчика.

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Полеты с наступлением зимней навигации будут выполняться по сокращенному графику - два раза в неделю (один раз в неделю в январе), в то время как сейчас лоукостер летает из Барселоны в киевский аэропорт «Жуляны» четыре раза в неделю.

Перевозчик открыл полеты из Барселоны в Киев в 2013 году. Рейсы выполнялись на сезонной основе в летний период. Также авиаперевозчик выполнял единичные рейсы в период новогодних каникул. В 2016 году Vueling начал летать один раз в неделю в аэропорт «Жуляны» из Рима.

Компания является дочерней структурой группы International Airlines Group, в которую входят British Airways и Iberia.