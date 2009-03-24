Тендер для связи третьего поколения будет не ранее осени

Тендер на радиочастоты для мобильной связи третьего поколения может быть проведен не ранее осени. Об этом сообщил сегодня на брифинге член Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Владимир ОЛИЙНЫК.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что проблема выдачи радиочастот для третьего поколения – недостаток спектра радиочастот.

Это, по его словам, объясняется тем, что Министерство обороны настаивает на конверсии этого радиочастотного спектра, при этом предлагая завышенную стоимость конверсии в размере 2,5 млрд. грн. При этом Министерство обороны предлагает растянуть процесс конверсии на десять лет.

В.ОЛИЙНЫК отметил, что обоснование такой суммы для проведения конверсии Министерство обороны не представило, и в настоящее время правительство приняло решение о создании межведомственной комиссии, которая рассматривает этот вопрос.

Первое заседание указанной комиссии состоялось на прошлой неделе, где были представлены позиции Министерства обороны и НКРС.

Следующее заседание должно состояться на этой неделе.

По данным В.ОЛИЙНЫКА, Министерство обороны «в принципе поняло свою ошибку», и есть вероятность, что вопрос стоимости конверсии будет разрешен. По его данным, по оценкам НКРС, стоимость конверсии составляет несколько сот миллионов гривень (ранее рассчитанная сумма составляла 330 млн. грн.).

Как сообщил В.ОЛИЙНЫК, сегодня существует 100 Мгц частотного спектра, который может быть предложен претендентам на радиочастоты мобильной связи третьего поколения.

В принципе, может быть выдано, исходя из этого, три или четыре лицензии. В настоящее время среди претендентов на лицензии четыре мобильных оператора – UMC, Киевстар, Астелит, ITC и “Телесистемы Украины”, сообщил он.

В.ОЛИЙНЫК отметил, что если в ближайшее время будут разрешены все разногласия с Министерством обороны, то, учитывая, что на создание и подписание плана конверсий потребуется несколько месяцев, “реально мы можем выставить радиочастоты на тендер осенью”.

Справка УНИАН. Стоимость лицензий на радиочастоты третьего поколения в различных странах была разной – так в странах ЕС на эти лицензии операторы затратили в общей сложности более 100 млрд. долларов. В других странах эти лицензии выдавались практически бесплатно (например, в России). В Украине «Укртелеком» заплатил за лицензию на эту связь примерно 150 млн. грн. в 2005 году (без учета затрат на конверсию).