Лоукостер Wizz Air отменяет плату за провоз крупной ручной клади

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, с 29 октября текущего года не будет взимать дополнительную плату за провоз крупной ручной клади (размером 55 на 40 на 23 см) в кабине самолета на всех рейсах Wizz Air, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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На данный момент пассажиры имеют право провозить бесплатно только малую ручную кладь (размером 42 на 32 на 25 см), а за крупную ручную кладь (размером 56 на 45 на 25 см) необходимо доплачивать.

Таким образом, авиакомпания отменит разделение ручной клади на крупную и малую, введя единый стандарт с габаритами 55 на 40 на 23 см и максимальным весом до 10 кг.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, изменения соответствуют увеличению на 50% объемов багажа, провозимого бесплатно, по сравнению с предыдущими размерами.

Согласно сообщению, пассажиры, путешествующие в день или после 29 октября 2017 года, которые уже заплатили за провоз ручной клади, получат возмещение в размере 120% от оплаченной суммы.

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Кроме этого, в пресс-службе сообщили, что авиакомпания запускает новый сервис для пассажиров - WIZZ Priority.

«Вступающая в силу с сегодняшнего дня на всех рейсах услуга WIZZ Priority включает: приоритетную посадку, возможность для пассажиров дополнительно брать с собой на борт малую ручную кладь, размером 40x30x18см (помимо крупной ручной клади – УНИАН). А также, с 29 октября – гарантию, что ручная кладь будет помещена в кабину самолёта (также доступно для пассажиров в случае приобретения услуг WIZZ Go, WIZZ Plus и WIZZ Privilege Pass)», - говорится в сообщении.

"Сегодняшнее объявление подчеркивает приверженность Wizz Air предоставлению превосходного сервиса на каждом этапе путешествия. Мы упорно работаем над тем, чтобы путешествие с WIZZ было максимально комфортным и простым. Отмена платы за ручную кладь на всех рейсах Wizz Air с 29 октября подчёркивает нашу приверженность данной миссии", - цитирует пресс-службе генерального директора Wizz Air Джозефа Варади.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы по более чем 500 маршрутам с 28 баз, соединяя 142 направления в 43 странах. Флот авиакомпании состоит из 84 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.