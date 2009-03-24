Суд в Гонконге по делу о судне «Нафтогаз-67» перенесен

Судебное заседание в деле об ответственности представителей китайского сухогруза "Яохай", украинского транспортно-буксирного судна "Нафтогаз-67" и лоцманов перенесено на понедельник, 30 марта, на 9.30 по местному времени.

Об этом сообщает пресс-служба Минтранссвязи со ссылкой на первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО.

Согласно сообщению, первый заместитель министра сообщил, что судебное заседание перенесено в связи с необходимостью детального изучения материалов, предоставленных украинской и китайскими сторонами.

По данным министерства, судебное заседание будет длиться приблизительно месяц до принятия окончательного решения.

Напомним, 23 марта, в Гонконге началось судебное заседание в деле об ответственности за нарушение со стороны лоцманских служб и капитанов украинского транспортно-буксирного судна "Нафтогаз-67" и китайского сухогруза "Яохай".

Справка УНИАН. 22 марта 2008 года украинское судно «Нафтогаз-67» и китайский сухогруз «Яохай» столкнулись в условиях тумана в Южно-Китайском море неподалеку от Сянгана (Гонконга). Украинское судно, получив пробоину, затонуло за несколько минут. На его борту были 25 человек. Семь членов экипажа - шесть граждан Украины и одного гражданина Китая - удалось спасти. Позже были найдены тела трех украинских моряков. Тела остальных 15 моряков, считавшихся пропавшими без вести, нашли после подъема судна 27 апреля. Судно отбуксировано в Китай.

Расследование причин и обстоятельств морской аварии проводится морскими властями КНР в соответствии с Кодексом по расследованию морских аварий и инцидентов (Резолюция ИМО А.849).

Предварительной причиной столкновения «Нафтогаз-67» с китайским сухогрузным судном считалось взаимное нарушение правил.

Дело должно было рассматриваться в суде Гонконга еще в июне 2008 года, но судебное заседание несколько раз переносилось.